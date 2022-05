‘Abandonem as coisas e sumam’, diz Carlinhos Maia para assaltantes

A invasão da casa de Carlinhos Maia, em Alagoas, que aconteceu na noite do domingo (29), continua repercutindo. Apesar de não terem encontrado os suspeitos, a polícia tem algumas analisa algumas hipóteses. A primeira é que quem assaltou pode ser conhecido da família, por saber onde ele mora e quais objetos de valor seriam encontrados na residência. Por isso, empregados do condomínio e da empresa de segurança responsável pelo apartamento serão ouvidos.

Além disso, eles imaginam que havia mais de uma pessoa participando da ação, provavelmente um homem e uma mulher. Em coletiva de imprensa feita nesta segunda-feira (30), essa suposição vem da análise das imagens de câmeras de vigilância da garagem e do apartamento do influenciador. Segundo matéria veiculada e compartilhada pela vítima, a polícia já está fazendo análise de impressões digitais e de gotas de suor encontradas.





“Peço encarecidamente para os que assaltaram a nossa casa que abandonem as coisas em qualquer lugar… porque vocês serão encontrados. Pode ter certeza”, escreveu Carlinhos. “Abandonem as coisas as coisas e sumam”, compartilhou em seguida.

O influenciador aproveitou o alcance das suas redes sociais para mostrar alguns bens que foram roubados, como o relógio e um colar de diamantes. Segundo print de mensagem compartilhado por ele, os diamantes da peça são certificados e numerados a laser, o que faria com que cada pedra pudesse ter o real dono identificado, mesmo fora do Brasil.

“Eu nunca desabafei aqui, mas eu tenho crise de pânico e complexo com segurança”, revelou. Meu aniversário é semana que vem, eu fiz essa cirurgia [lipoaspiração] e saber que eu não me sentirei seguro no lugar em que eu sonhei a vida toda em morar… tô triste por isso”, completou.