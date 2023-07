Abal: Tratamento diferenciado para reciclados na reforma tributária é positivo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 19:36 Compartilhe

A presidente da Associação Brasileira de Alumínio (Abal), Janaina Donas, afirmou que a inclusão no texto da reforma tributária de um tratamento diferenciado para produtos reciclados é um ponto positivo para o setor, que é um dos mais recicladores do País.

No final de maio, a Abal divulgou um levantamento indicando que o setor alcançou, pela primeira vez, a marca de 100% de reciclagem de latas de alumínio para bebidas. A reutilização desse material permite uma redução de 95% nas emissões de gases do efeito estufa (GEE), além de proporcionar uma economia significativa no consumo de energia elétrica.

“É positivo a inclusão no texto da reforma de um tratamento diferenciado para produtos reciclados. Essa é uma pauta importante para o setor, ter esse tratamento para um produto que tem esse apelo ambiental”, afirmou Janaina.

Simplificação

Janaina destaca que um dos principais desafios para a indústria brasileira é a complexidade do sistema tributário atual, aliado a uma carga tributária elevada. Por isso, ela considera um esforço positivo o movimento de simplificação presente na PEC 45 – aprovada na Câmara dos Deputados na última sexta-feira, dia 7.

Outro ponto enfatizado pela porta-voz é a importância de discutir a desoneração de impostos. A Abal estima que a carga tributária do setor é, em média, próxima de 36%, de acordo com um estudo realizado pela associação em 2020. “Se a desoneração não é possível, temos que garantir que a carga tributária não aumente. Sabemos que, em um contexto de restrição orçamentária, a discussão sobre a redução de impostos fica cada vez mais difícil”, afirmou Janaina.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias