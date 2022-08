Abag: adiamento das metas de CBios deve ser revisto após reclamação do setor

O adiamento do prazo de comprovação das metas de compra de Créditos de Descarbonização (CBios) pelas distribuidoras, de 2022 para setembro de 2023 autorizado pelo governo federal, deve ser revisto após reclamação do setor produtivo, segundo o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Luis Carlos Corrêa Carvalho.







“Está sendo revisto após reclamação do setor produtivo. O martelo não foi batido. A reação veio de todos os lados. Outros países também se assustaram com isso”, disse Carvalho, em coletiva de imprensa após o encerramento do 21º Congresso Brasileiro do Agronegócio, realizado pela Abag nesta segunda-feira, 1º, em São Paulo.

As metas do CBios estão vinculadas ao Renovabio – política nacional de biocombustíveis.

Ele acredita que a energia será um dos temas principais da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 (COP27), que será realizada em dezembro no Egito neste ano. “O Brasil tem exemplo a ser dado com etanol e Renovabio. Vamos nos preparar para irmos com mensagens claras à COP27”, afirmou, ressaltando que a entidade irá se reunir com Ministério da Agricultura para discutir a posição que será levada pelo agronegócio brasileiro na COP27.

2023

Carvalho defendeu também a efetivação das reformas administrativa e tributária, independentemente de governo. “Seja o governo que vier, o agro cresce e segue crescendo. Essas reformas são fundamentais para agricultura brasileira”, afirmou.