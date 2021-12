AB InBev visa crescimento de lucro central de 4% a 8% no médio prazo

Por Philip Blenkinsop

Bruxelas (Reuters) – A nova liderança da Anheuser-Busch InBev definiu nesta segunda-feira uma meta de crescimento de lucro de 4% a 8% no médio prazo.

A cervejaria do mundo, dona das marcas Budweiser, Stella Artois e Corona, liderada desde 1º de julho por Michel Doukeris, fará conferência para investidores nesta segunda-feira.

Em uma década, o Ebitba da AB InBev aumentou em média 7,3%, caindo 2,4% em 2020, durante a pandemia.

A empresa com sede na Bélgica prevê expansão de 10-12% neste ano. Sua meta de crescimento “orgânico” do Ebitda exclui o impacto das mudanças cambiais na conversão de operações estrangeiras e nas aquisições e desinvestimentos.

Doukeris, ex-chefe de vendas da AB InBev e dos negócios na América do Norte, substituiu o brasileiro Carlos Brito, que tornou a cervejaria na maior do mundo nos 15 anos no comando.

Brito conduziu o crescimento por meio de aquisições e economia de custos. Seu sucessor provavelmente se concentrará mais em impulsionar as vendas de mais de 500 marcas em um mercado já concentrado.

