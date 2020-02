AB InBev tem queda no lucro do 4º trimestre e faz alerta sobre coronavírus

A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo, divulgou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de US$ 114 milhões no quarto trimestre de 2019, bem menor do que o ganho de US$ 456 milhões apurado em igual período de 2018. A empresa também alertou que perdeu US$ 170 milhões em lucro nos primeiros dois meses de 2020 por causa dos efeitos da epidemia de coronavírus.

A receita da AB InBev, controladora da AmBev no Brasil, totalizou US$ 13,33 bilhões entre outubro e dezembro, ante US$ 13,79 bilhões no quarto trimestre do ano anterior. Analistas consultados pela FactSet previam receita um pouco maior, de US$ 13,67 bilhões.

Também em razão do Covid-19, como é conhecido o coronavírus, a AB InBev estima que perdeu US$ 285 milhões em receita no primeiro bimestre deste ano.

O Ebitda normalizado da AB InBev – medida preferida da empresa que exclui itens extraordinários – caiu de US$ 6,02 bilhões para US$ 5,43 bilhões na mesma comparação trimestral. Também neste caso, a projeção da FactSet era de um resultado maior nos três meses até dezembro, de US$ 5,69 bilhões.

O volume de vendas de cerveja da AB InBev teve expansão orgânica anual de 1,6% no trimestre, a 142 milhões de hectolitros. Apenas na América do Norte, houve aumento de 2,8% no volume de cerveja. Fonte: Dow Jones Newswires.