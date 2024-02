AB InBev tem queda de 33% no lucro do 4º trimestre; nos EUA, cervejaria evita greve

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/02/2024 - 7:10 Para compartilhar:

A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo, divulgou no fim da noite de quarta-feira (28) que obteve lucro líquido de US$ 1,89 bilhão no quarto trimestre de 2023, valor 33% menor do que o ganho de US$ 2,84 bilhões apurado em igual período de 2022. Na mesma comparação, o lucro líquido subjacente da empresa diminuiu de US$ 1,74 bilhão para US$ 1,66 bilhão.

A receita da AB InBev, controladora da Ambev no Brasil, recuou para US$ 14,47 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, de US$ 14,67 bilhões um ano antes, e ficou abaixo da projeção de analistas, de US$ 15,5 bilhões, segundo consenso da Visible Alpha.

Já os volumes gerais de vendas caíram para 144,706 milhões de hectolitros no trimestre, ante 148,775 milhões de litros no mesmo intervalo de 2022. O número também ficou abaixo do consenso, de 146,3 milhões de hectolitros.

Acordo

Separadamente, a AB InBev anunciou o fechamento de um acordo preliminar com o sindicato International Brotherhood of Teamsters (IBT) sobre novo contrato trabalhista, evitando uma possível greve de milhares de funcionários nos EUA.

O IBT, que representa cerca de 5.000 trabalhadores do ramo cervejeiro, havia ameaçado iniciar greve no dia 1º de março se um acordo não fosse alcançado até esta quinta-feira, quando vence o atual contrato. Representantes do sindicato exigiam aumentos salariais e garantias de que a AB InBev não fecharia fábricas.

O pacto provisório de cinco anos, que ainda está sujeito à aprovação de membros do IBT, prevê aumento salarial de US$ 8 por hora, incluindo uma ajuste imediato de US$ 4 por hora no primeiro ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

