AB InBev tem lucro e receita abaixo das expectativas no 3º trimestre

A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo, divulgou nesta terça-feira, 31, que obteve lucro líquido de US$ 1,47 bilhão no terceiro trimestre de 2023, um pouco maior do que o ganho de US$ 1,43 bilhão apurado em igual período do ano passado. O resultado, porém, veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de US$ 1,85 bilhão.

A receita da AB InBev, controladora da AmBev no Brasil, aumentou para US$ 15,57 bilhões no trimestre encerrado em setembro, de US$ 15,09 bilhões um ano antes, mas também ficou aquém do consenso da FactSet, de US$ 15,72 bilhões.

Já a receita orgânica cresceu 5%, superando consenso fornecido pela própria empresa, de alta de 4,7%, enquanto o volume caiu 3,4%, ante expectativa de recuo de 2,7%. Apenas na América do Norte, o volume sofreu expressiva queda de 17,1%.

O Ebitda normalizado – uma das principais métricas da cervejaria – avançou para US$ 5,43 bilhões no trimestre, ante US$ 5,31 bilhões no mesmo intervalo de 2022. Fonte: Dow Jones Newswires.

