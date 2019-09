AB InBev levanta US$ 5 bilhões com IPO de unidade asiática em Hong Kong

A Anheuser-Busch InBev (AB InBev) anunciou que levantou cerca de US$ 5 bilhões no lançamento da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações de seu negócio de cerveja asiático na Bolsa de Hong Kong, meses depois de cancelar uma operação bem maior.

A unidade da AB InBev, a Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., precificou seu IPO a 27 dólares de Hong Kong por ação (US$ 3,45). O valor corresponde ao piso do intervalo pretendido pela empresa.

A oferta, a segundo maior do mundo lançada este ano, confere à Budweiser APAC uma capitalização de mercado de mais de US$ 45 bilhões.

Em meados de julho, a Budweiser APAC cancelou uma tentativa anterior de lançar IPO – que tinha o objetivo de levantar quase US$ 10 bilhões – por causa do fraco interesse dos investidores.

O tamanho total da oferta pode chegar a aproximadamente US$ 5,75 bilhões se um lote opcional de ações for exercido integralmente.

Por volta das 5h05 (de Brasília), a ação da AB InBev – que controla a AmBev no Brasil – operava em baixa de 0,90% na Bolsa de Bruxelas. Com informações da Dow Jones Newswires.