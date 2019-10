AB InBev exerce lote adicional de IPO de unidade asiática na Bolsa de Hong Kong

A Anheuser-Busch InBev (AB InBev) exerceu integralmente um lote adicional da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações de sua unidade asiática, a Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., na Bolsa de Hong Kong.

A AB InBev – que controla a AmBev no Brasil – vai levantar US$ 750 milhões em recursos brutos com o exercício do lote. O montante será utilizado para abater dívidas.

No mês passado, a AB InBev arrecadou US$ 5 bilhões com a oferta da subsidiária asiática, no segundo maior IPO realizado no mundo este ano.

Em meados de julho, porém, a empresa tinha cancelado uma tentativa anterior de lançar IPO da Budweiser APAC – que tinha o objetivo de levantar quase US$ 10 bilhões – por causa do fraco interesse dos investidores. Fonte: Dow Jones Newswires.