Aaron Carter terá filho com namorada que foi presa por suposta agressão

Aaron Carter, cantor e irmão de Nick Carter, um dos astros da banda Backstreet Boys, e a namorada Melanie Martin estão esperando pelo primeiro filho. Ele revelou a novidade aos fãs durante live no Instagram, de acordo com informações do E! Online.

Carter afirmou que está com um “bebê a caminho”, surpreendendo os seguidores. “Eu serei um papai muito dedicado. Este é o anúncio oficial. Estamos grávidos”, contou aos fãs.

O cantor de 32 anos e Melanie Martin reataram a pouco tempo. Eles passaram por um momento difícil, em que Aaron chamou até a polícia para denunciar a namorada por agressão. Ela chegou a ser presa, mas deixou a cadeia após pagar fiança no valor de 50 mil dólares.

Nessa terça-feira (21), Melanie postou uma foto beijando Aaron e na legenda escreveu: “O amor vence”. Confira publicação no Instagram abaixo: