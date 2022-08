A$AP Rocky é acusado de agressão e porte de armas em tiroteio

Da Redação 16/08/2022 - 2:14 Compartilhe

O rapper A$AP Rocky foi acusado de agressão e porte de armas nesta segunda-feira (15). O namorado da cantora Rihanna se envolveu em uma briga com um suposto tiroteio em novembro de 2021. As informações são do site TMZ.

De acordo com um promotor distrital de Los Angeles, o rapper é acusado de apontar uma arma e disparar duas vezes contra o ex-amigo A$AP Relli, com quem o namorado de Rihanna fez parte no coletivo A$AP Mob.

“Descarregar uma arma em um local público é uma ofensa grave que poderia ter terminado com consequências trágicas não apenas para a pessoa visada, mas também para espectadores inocentes que visitam Hollywood”, disse o promotor George Gascón.

Em abril, A$AP Rocky, que é pai do bebê de Rihanna, foi detido no aeroporto de Los Angeles. Ele foi levado algemado do local. O rapper pagou cerca de 550 mil dólares (aproximadamente R$ 2,8 milhões na cotação atual) de fiança para ser liberado.