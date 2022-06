A Wall St recua com preocupação sobre crescimento após dado fraco de confiança

Por Shreyashi Sanyal e Amruta Khandekar

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street caíam no início da tarde desta terça-feira com uma queda acentuada na confiança dos consumidores, o que trouxe à tona riscos de crescimento decorrentes do aumento da inflação.





O Dow Jones e o S&P 500 devolviam os ganhos iniciais já que uma série de dados econômicos levantou dúvidas sobre a resiliência da economia dos Estados Unidos para lidar com fortes altas dos juros pelo Federal Reserve.

O índice de confiança do consumidor caiu 4,5 pontos, para uma leitura de 98,7 em junho, mostrou pesquisa do Conference Board, uma vez que os consumidores preveem que o crescimento econômico irá enfraquecer significativamente no segundo semestre do ano devido ao aumento da inflação.

Na semana passada, a Universidade de Michigan disse que sua leitura final do índice de sentimento do consumidor para junho caiu para um recorde de baixa, e outro relatório apontou desaceleração da atividade empresarial dos EUA neste mês.

Os relatórios ressaltam a resposta dos consumidores norte-americanos à desaceleração da economia, juntamente com preços ainda mais altos, segundo Quincy Krosby, estrategista de equidade da LPL Financial.

“Claramente, o caminho mais agressivo do Fed para reduzir as pressões inflacionárias está afetando a forma como os consumidores encaram o cenário econômico de curto prazo, que continua a se mover nitidamente mais baixo”, completou.

Às 15:01 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,87%, a 31.163,90 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 1,41%, a 3.845,27 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 2,28%, a 11.262,13 pontos.