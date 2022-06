A volta do uso de máscara em locais fechados

Com o recrudescimento da Covid, o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados, como escritórios, escolas e cinemas em todo o Estado de São Paulo. A obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados havia sido dispensada no dia 17 de março deste ano.

A recomendação não altera a legislação em vigor que estabelece o uso obrigatório dos acessórios de proteção somente em ambientes hospitalares e no transporte coletivo. “A Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde através do Comitê Cientifico do Estado de São Paulo recomendou o retorno do uso de máscaras em estabelecimentos fechados sem caráter obrigatório, não modificando a legislação vigente em São Paulo da utilização apenas em ambientes hospitalares e no transporte coletivo”, declarou o Governo Estadual, em nota.

A cidade de São Paulo teve um aumento significativo de 251,8% no número total de internados na rede municipal por conta do coronavírus em leitos de UTI e enfermarias neste último mês. Entre o final do mês de abril e o final do mês de maio, o total de internados disparou de 56 para 197. Apesar do aumento nos números, o crescimento é bem abaixo do registrado em janeiro deste ano com a variante Ômicron, que é mais transmissível do que as outras variantes, e provocou na época 873 internações na rede municipal.

Dados da fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados) mostram que a média móvel no Estado de São Paulo de suspeitas de Covid ou de internações por causa da doença aumentou de 171 para 374 em apenas um mês, registrando assim uma alta de 118,7%. Contudo, ainda está bem abaixo do número alcançado no auge da variante Ômicron há época com 1.521 casos no Estado, número este que chega a ser três vezes maior do que o índice do momento.

Segundo o coordenador do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, o médico João Gabbardo, o índice de casos de Covid no Estado de São Paulo é muito maior do que de fato os números demonstram, em virtude de os dados não incluírem nas pesquisas os testes feitos em casa.

“Nessa última semana, o aumento foi bastante significativo, nós tivemos 41% de aumento nas internações e 84% no número de casos. E a gente sabe que o número de casos é muito maior do que isso porque muitas pessoas estão fazendo autotestes, comprados nas farmácias, e estes testes não entram nas estatísticas de novos casos. Então, certamente o número de casos é maior do que esse que aparece nas estatísticas“, afirmou Gabbardo.

De acordo com o médico, o Comitê de Saúde não tornou o uso das máscaras como obrigatório, apenas fez uma recomendação devido às dificuldade de se fiscalizar e gerar penalidades aos infratores. “Se nós quisermos tornar isso obrigatório, nós teríamos que ter fiscalização e deveria haver penalidades, multas e, nesse momento, a gente sabe que é muito difícil que as secretarias municipais de saúde e as vigilâncias sanitárias dos municípios tenham condições de ter essa função de fiscalização”, declarou.

No Estado de São Paulo 10 milhões de pessoas ainda estão com dose de reforço da vacina atrasada. A prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), comunicou que irá realizar uma reunião extraordinária nesta quarta-feira, 1º, para fazer a avaliação do índice desta última semana e decidir se vai tornar a medida obrigatória novamente.

De acordo com o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, a gestão atual não irá decretar a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. “A medida não será retomada frente aos índices que, a despeito de terem elevado, ainda estão muito distantes daquilo que nós tivemos no pico causado pela variante Ômicron, no início de 2022. Na ocasião, nós tínhamos quase 11,3 mil pessoas internadas, sendo 4,1 mil em UTIS”, disse Gorinchteyn.

O Comitê também recomendou que as pessoas pertencentes aos grupos de risco do Coronavírus, com comorbidades, utilizem as máscaras mesmo quando estiverem em ambientes abertos, e que a população tome todas as doses vacinais, com a dose de reforço sendo para adultos e adolescentes e a quarta dose para idosos e pessoas com comorbidades.

Colégios particulares da capital de São Paulo têm recomendado novamente o uso de máscaras para seus alunos em espaços fechados dentro do colégio. O Colégio Santa Cruz, localizado em Alto de Pinheiros, zona Oeste retomou o uso obrigatório de máscaras para seus alunos em locais fechados, no dia 19 de maio. Assim como o Colégio Franciscano Pio XII que retomou a obrigatoriedade do uso do acessório de proteção no último dia 23.

Além dos municípios do Estado de São Paulo, outras cidades e estados do Brasil também tomaram medidas para se prevenir contra o aumento do número de casos do COVID-19 nos últimos dias. Como Curitiba, no Paraná que desde o dia 20 de maio segue recomendação da Secretária Municipal da Saúde (SMS) de utilizar máscaras em locais fechados ou ambientes abertos com aglomeração de pessoas. Também como Guaxupé, em Minas Gerais que decretou a volta do uso obrigatório de máscaras em transportes públicos, repartições públicas, escolas públicas municipais, creches e estabelecimentos de saúde.