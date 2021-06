A vitória passa pelo gol: em busca de evolução no ataque, Botafogo enfrenta o Coritiba Média de gols por jogo do Alvinegro na temporada é baixa; time faz alterações no sistema ofensivo para tentar evolução e triunfo no Estádio Nilton Santos

O Botafogo busca a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro enfrenta o Coritiba neste sábado no Estádio Nilton Santos, às 21h, pela 2ª rodada da competição. Para conquistar este objetivo, a equipe precisa mostrar novas facetas no ataque. A partida terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

A equipe comandada por Marcelo Chamusca marcou 23 vezes nas 18 partidas que disputou na temporada 2021, o que dá uma média de 1,2 tento por duelo – o que dá, obviamente, pouco mais de uma bola na rede por jogo, um número baixo.

A produção ofensiva é a principal preocupação de Chamusca. Para isso, o Botafogo terá alterações para enfrentar o Coxa: Chay, que participou do gol de Rafael Navarro no empate diante do Vila Nova, começará como titular. Uma vitória parte, necessariamente, de uma evolução e um aumento no número de bolas na rede.

– O Chamusca dá liberdade para os jogadores ali da frente, treina bastante essas situações de um contra um. Ele nos passa confiança e a gente tem que fazer. O professor fala que somos nós que temos que quebrar a linha do adversário. Temos que trabalhar sério para que na hora do jogo isso aconteça – afirmou Ronald, em entrevista coletiva.

Será a primeira partida do Botafogo no Nilton Santos nesta Série B. A equipe começou empatando por 1 a 1 com o Vila Nova. O Coritiba chega de vitória por 2 a 0 sobre o Avaí.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também