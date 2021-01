‘A vitória nos dá a possibilidade de sonhar’, diz Sampaoli sobre título após triunfo do Atlético-MG Treinador argentino valorizou bastante o resultado conquistado pelo Galo, mas evitou fazer previsões de onde o time poderá chegar no final do Brasileiro

O Atlético-MG jogou bem e voltou a vencer no Brasileiro, ao derrotar o Atlético-GO por 3 a 1, gols de Hyoran, uma “pintura”, Junior Alonso e Jair, para o alvinegro, com Janderson descontando para o Dragão. O técnico Jorge Sampaoli ficou satisfeito com o desempenho do time e já prevê grandes dificuldades pela frente, pois vai enfrentar rimes que estão na parte de cima da tabela e brigam com o alvinegro pela liderança.

-Foi um jogo importante, que nos dá a possibilidade de sonhar, sabendo que de agora em diante vêm jogos muito seguidos contra rivais diretos. Então, vai ser complicado. Tão complicado quanto motivante. Temos que potencializar o que o time fez hoje e pensar que cada jogo será uma final-disse o argentino, que reforçou o valor do triunfo alvinegro.

-Eu valorizo muito esta vitória e a forma como ela aconteceu, na verdade. Nosso time tem que ganhar dessa forma. Ganhar de qualquer forma mancharia um pouquinho a ideia e ocultaria a obrigatoriedade dessa defesa. Nós temos que sonhar jogando desta forma. Se não for desta forma, tudo vai ficar muito complexo- comentou.

Questionado sobre até onde o Galo poderá ir nesta reta final de campeonato, Sampaoli não quis cravar prognósticos futuros.

-Não sei(até onde o time pode ir). Não sei, porque depende do Atlético, depende da fortaleza e do sonho que nos dá essa disputa. Mas realmente não poderia dizer com certeza o que vai acontecer. Cada jogo e cada circunstância de jogo serão de alta intensidade e pressão. Temos que estar alheios a qualquer comentário positivo ou negativo que possa nos chatear ou incomodar. Temos somente que trabalhar muito e pensar em cada jogo-disse.

Elogios a Hyoran

O treinador alvinegro fez elogios à evolução de Hyoran, autor de um golaço e sendo o principal articulador do meio de campo atleticano.

-Hyoran é um jogador de muita qualidade, que trabalha bem para o time e para ele, tem compromisso. Seu crescimento foi acontecendo e ele se tornou muito importante para a equipe. Se ele mantiver esse desempenho até o fim do campeonato, será muito importante para todos nós-comentou o argentino.

Duelo fora de casa

O alvinegro tem importante compromisso na quarta-feira, 20 de janeiro, contra o Grêmio, às 19h15, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Brasileirão. A equipe gaúcha é a quarta colocada, com 50 pontos e um tropeço, pode fazer o time de Renato Portaluppi alcançar o alvinegro na pontuação.

