A vilã que amamos

Uma mulher má a ponto de fazer uma criancinha de vítima. Essa é Gilda, personagem de Mariana Ximenes em Amor Perfeito, novela da Globo que tem despertado a raiva da audiência. O sentimento, aliás, é dúbio: há quem se divirta com as atitudes da ambiciosa viúva. A atriz comemora a repercussão. Com inúmeras mocinhas no currículo, admite que a antagonista lhe dá ferramentas para brincar em cena.

“Gilda é dissimulada, ardilosa, sedutora, falsa e mentirosa. Mas, às vezes, tem pitadas de humor e chega a ser hilária”, diz à ISTOÉ.

Ser perversa na TV tem seu lado bom? “Apesar de criticarem as maldades, as pessoas se divertem com ela, tamanho é o absurdo. E eu amo os memes nas redes sociais.” Aos telespectadores da trama das 18h, Mariana revela que está pronta para a redenção da personagem. “Creio no ser humano. Gosto de pensar que ela tem chance de mudar, cair em si e evoluir”, observa.

No entanto, um fim digno de malévola não cairia mal. “Por justiça, acho que ela deveria ser punida. Mas vamos ver o que nos aguarda nos próximos capítulos…”

Fazendo o bem em Hollywood

Quando Harry e Meghan Markle se mudaram repentinamente para os EUA foi o ator Tyler Perry quem os abrigou em sua mansão. Eles sequer se conheciam, mas o diretor teve compaixão pelo casal real que fugia dos paparazzi. Com isso, o humorista ganhou fama de benfeitor entre as celebridades. Agora, mais um ato caiu bem para sua imagem: uma idosa de 93 anos comoveu os EUA ao denunciar uma construtora da Carolina do Sul que faz de tudo para lhe tomar a casa.

Josephine Wright se diz vítima da empresa, que alega ter a propriedade do terreno. Acontece que a senhora tem uma documentação que data dos anos 1860, ou seja, sua família reside no local há gerações. Perry não pensou duas vezes para se meter na briga judicial. “Diga onde devo aparecer e o que você precisa. Vou ajudá-la a lutar”, avisou o novo herói de Hollywood.

Aluna dedicada a aprender

Pode-se dizer que Ana Jeckel vive uma fase transformadora por causa da série Tudo Igual…SQN, da Disney+. Intérprete de Beta, a atriz aprendeu Libras para a segunda temporada do projeto. “Foi difícil, como qualquer coisa que começamos do zero. O mais complicado foi praticar tantos sinais em tão pouco tempo, muitos com significados que não existem no português”, conta à ISTOÉ. Acompanhada por especialistas, ela foi elogiada pelo desempenho nas aulas.

“Tive contato com a comunidade surda e aprendi muitas coisas que não fazia ideia.” A experiência servirá também para sua carreira de escritora. Aos 22 anos, ela é autora da saga Nadia Keane, uma história sobre adolescentes em busca de um tesouro. “No futuro, quero escrever algo relacionado a bandas e ao universo

da música”, adianta.

Homem de negócios

Famoso por novelas como A Viagem, Cara e Coroa e Malhação, todas na Globo, Thierry Figueira completa 29 anos de carreira. Aos 45, ele compartilha uma dica valiosa aos novos talentos: empreender. “Eu me sinto um sobrevivente, tinha que ter um plano B. A vida de ator é inconstante”, admite.

Figueira segue no ofício — Reis, na Record, foi seu último trabalho. Mas também comanda quatro empresas de eventos, uma delas criada há 20 anos. “Comecei cedo e foi dando certo”, narra. Segundo ele, um dos segredos do sucesso é o cuidado na sociedade. “Tive sorte com os sócios que tenho, todos com os mesmos objetivos.”

A princesa quer ser cantora

A princesa Alexia, da Holanda, acaba de completar 18 anos ­— e os holofotes se voltaram todos sobre ela. A segunda das três filhas dos reis Guilherme e Máxima ganhou diversos presentes: um emblema exclusivo, uma sessão de fotos para os retratos oficiais no Palácio Huis ten Bosch, a condecoração da Ordem do Leão dos Países Baixos e o título de dama da Ordem do Leão de Ouro de Nassau. Mas o que ela quer mesmo é aproveitar a liberdade: já andou espalhando por aí que sonha com a carreira de cantora.

Um novo galã de aço

A missão de encarar o novo Super-Homem nas telas é de David Corenswet. Aos 29 anos, o norte-americano é um galã promissor e elogiado pelas atuações nas séries Hollywood e The Politician, ambas da Netflix. Ele será o 16º ator a interpretar o Homem de Aço no cinema. O posto de Lois Lane ficou com Rachel Brosnahan, protagonista de A Maravilhosa Senhora Maisel, do Prime Video. O diretor James Gunn não poupou elogios à dupla e os definiu como “atores incríveis e pessoas maravilhosas”. Superman: Legacy estreia em 2025.

