A vida animal na Terra pode ser 1,5 bilhão de anos mais velha do que pensávamos, diz nova pesquisa

Diego Ferroni Diego Ferron - https://istoe.com.br/author/diego/ 30/07/2024 - 1:43

A vida na Terra parece boa para sua idade.

Registros fósseis recém-descobertos sugerem que organismos unicelulares semelhantes a mofo — o ancestral comum de toda a vida complexa em nosso planeta — chegaram mais de um bilhão de anos antes das estimativas anteriores.

Foram encontradas evidências em estruturas rochosas profundas no Gabão, país africano rico em fósseis, que sugerem que as condições para a vida animal começaram há cerca de 2,1 bilhões de anos, informou a BBC.

Voltando 3,7 bilhões de anos, os primeiros vestígios de vida consistem em bactérias microbianas sem núcleo, enquanto é amplamente aceito que os organismos animais começaram mais recentemente, há cerca de 635 milhões de anos. As novas descobertas desafiam essa teoria, no entanto.

Essas formas de vida primordiais, organismos viscosos e unicelulares que “se mexiam” para se mover e se reproduzir com esporos, foram desenterradas em um corpo de água sem saída para o mar, indicando que as formas de vida primordiais nunca se espalharam globalmente. No entanto, sua proliferação “preparou o cenário” para o reino animal evoluir antes que eles morressem, escreveram os pesquisadores em um novo relatório, publicado no periódico Precambrian Research .

O professor Ernest Chi da Universidade de Cardiff declarou à BBC News: “Estamos dizendo, veja, há fósseis aqui, há oxigênio, isso estimulou o aparecimento dos primeiros organismos vivos complexos”.

“Vemos o mesmo processo do período Cambriano, 635 milhões de anos atrás — isso ajuda a reforçar isso. Isso nos ajuda a entender, em última análise, de onde todos nós viemos”, ele acrescentou.

A química da rocha na qual o fóssil foi encontrado aponta para um “laboratório” de elementos produtores de vida. Chi acredita que uma colisão continental e subsequente atividade vulcânica teriam criado o “mar interior marinho raso rico em nutrientes” no qual a fotossíntese poderia dar o pontapé inicial na produção de oxigênio.

“Isso teria fornecido energia suficiente para promover aumentos no tamanho do corpo e comportamento mais complexo observado em formas de vida primitivas e simples, semelhantes a animais, como aquelas encontradas nos fósseis desse período”, disse ele.

No entanto, alguns que não estão envolvidos na pesquisa estão céticos.

“Não sou contra a ideia de que havia nutrientes mais elevados há 2,1 bilhões de anos, mas não estou convencido de que isso poderia levar à diversificação para formar vida complexa”, disse o professor Graham Shields, do University College London.

Outros partidos neutros dão mais chances de luta à ideia.

Candidato no Museu de História Natural de Londres, Elias Rugen admitiu que os elementos construtores de vida “estavam todos fazendo algo um pouco sem precedentes neste ponto da história da Terra”.

“Não há nada que diga que a vida biológica complexa não poderia ter surgido e prosperado há 2 bilhões de anos.”