‘A Viagem’ é a próxima novela a ser exibida no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

A novela A Viagem foi confirmada pela TV Globo na terça-feira, 18, como a próxima atração a ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo, a partir de maio. No ano de comemoração aos 60 anos do canal, o folhetim, que foi exibido originalmente pela Globo em 1994, retorna à programação.

Escrita por Ivani Ribeiro e com direção geral de Wolf Maya, A Viagem tem a vida após a morte como tema central.

Com narrativa e personagens marcantes, a obra era um dos títulos mais pedidos para reprise pelos telespectadores.

A história é um remake da novela homônima exibida pela TV Tupi nos Anos 1970, e gira em torno de Alexandre (Guilherme Fontes), um rapaz rico e problemático que, após sua morte, ainda trilha uma longa jornada.

Também estão no elenco nomes como Miguel Falabella, Maurício Mattar e Antonio Fagundes.

Além do sucesso no Brasil, A Viagem se consagrou como um êxito ao redor do mundo com transmissões na Bolívia, Chile, Costa Rica, Equador, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Rússia, Uruguai e Venezuela, entre outros países.

