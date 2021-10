“A Viagem de Pedro’, com Cauã Reymond como Dom Pedro I, ganha teaser oficial

Nesta segunda-feira (25) foi divulgado pela Vitrine Filmes um teaser do curta ‘A Viagem de Pedro’, produção na qual o ator Cauã Reymond vive Dom Pedro I. O filme é escrito e dirigido por Laís Bodanzky (‘Bicho de Sete Cabeças’ e ‘Como Nossos Pais’).

A produção aborda a vida privada de Dom Pedro I, responsável por escrever em 1824 a primeira Constituição do Brasil imperial, considerada liberal e progressista para a época. O filme compreende o momento em que o ex-imperador retorna para Portugal, em 1831, fugindo de ser apedrejado pela população brasileira, nove anos após proclamar a Independência do País.

No elenco, Rita Wainer estreia como atriz no papel de Domitila, Luise Heyer interpreta Leopoldina, Francis Magee (‘Game Of Thrones’) vive o Comandante Talbot e Welket Bunguê (‘Joaquim’), o Contra Almirante Lars. No elenco português estão Victória Guerra, como Amélia, Luísa Cruz no papel de Carlota Joaquina, João Lagarto interpretando Dom João VI, Isac Graça (‘Catas da Guerra’) vivendo Miguel e Isabél Zuaa (‘As Boas Maneiras’), como Dira. Celso Frateschi (‘3%’), Gustavo Machado (‘A Suspeita’), Luisa Gattai, Dirce Thomas, Marcial Mancome e Sergio Laurentino (‘Tungstênio’) completam o elenco.

Produzido por Biônica Filmes, Buriti Filmes e O Som e a Fúria (Portugal), ‘A Viagem de Pedro’ conta com a coprodução da Globo Filmes. A Vitrine Filmes assina a distribuição, com estreia prevista para 2022. O filme fará sua estreia na 45.ª edição da Mostra SP, que começou no dia 21 de outubro.

Confira:

