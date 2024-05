A um passo da final da Liga Europa, Leverkusen enfrenta Roma em casa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/05/2024 - 18:22 Para compartilhar:

Depois da vitória por 2 a 0 no jogo de ida sobre a Roma, no Estádio Olímpico da capital italiana, o Bayer Leverkusen está a um passo de imitar o Borussia Dortmund e levar a Alemanha a mais uma final europeia nesta temporada.

A partida de volta da outra semifinal da Liga Europa se apresenta como a mais equilibrada depois do empate em 1 a 1 em Marselha entre a equipe francesa e a italiana Atalanta.

. Seguindo os passos do Dortmund

As campanhas do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique na Liga dos Campeões destacam ainda mais a temporada impressionante do Leverkusen do técnico espanhol Xabi Alonso.

Na terça-feira, o Borussia Dortmund (atual quinto colocado na Bundesliga) se classificou para a terceira final da Liga dos Campeões de sua história, depois das de 1997 e 2013, enquanto nesta quarta-feira o Bayern esteve a minutos de eliminar o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu.

O time bávaro vencia até os 87 minutos no jogo de volta das semifinais, após o empate em 2 a 2 em Munique na semana passada, mas sofreu a virada na reta final.

“É muito positivo para a Bundesliga. Devo dar os parabéns ao Dortmund, dar os parabéns ao Edin [Terzic, treinador do Dortmund]”, declarou Xabi Alonso na coletiva de imprensa antes do jogo. “Este alto nível na Bundesliga significa que o que alcançamos não é fácil”.

. Recorde de 59 anos

Além de chegar à final em Dublin, no dia 22 de maio, e manter vivo o sonho da tríplice coroa, os jogadores comandados por Xabi Alonso disputam um recorde que remonta a 59 anos. Se não perder para a Roma na quinta-feira, o Leverkusen ampliará a invencibilidade para 49 jogos, a melhor marca da história do futebol europeu.

O Benfica de Eusébio conseguiu uma série de 48 jogos consecutivos sem perder entre 1963 e 1965. Um recorde que se mantém desde então.

O novo campeão da Bundesliga já superou a sequência da Juventus de 43 jogos invicta entre 2011 e 2012, a melhor de uma equipe de um dos cinco principais campeonatos europeus (Espanha, Inglaterra, França, Itália e Alemanha).

. ‘Contar aos meus netos’

Depois de o Leverkusen ter igualado a invencibilidade do Benfica no domingo, com uma vitória por 5 a 1 sobre o Eintracht, em Frankfurt, o goleiro e capitão Lukas Hradecky confessou que terminar a temporada sem perder um jogo é “uma motivação adicional”. “Está perto, vou poder contar à minha neta e ao meu neto”.

O Leverkusen, que se sagrou campeão da Bundesliga pela primeira vez em sua história em abril, enfrentará o Kaiserslautern (da 2ª divisão) na final da Copa da Alemanha.

. Grimaldo, ‘Mendi’ e Emery: protagonismo espanhol

O Leverkusen conseguiu manter a sua sequência impressionante apesar das rotações feitas pelo treinador basco devido à carga de jogos. O meia ofensivo Florian Wirtz e o zagueiro espanhol Alex Grimaldo não jogaram no domingo, mas devem retornar contra o time romano.

A Liga Conferência, terceira competição europeia, também terá os jogos de volta das semifinais, com o Olympiakos do técnico espanhol José Luis Mendilibar a um passo da final. Para chegar à decisão, terá que defender a vitória por 4 a 2 obtida na partida em Birmingham contra o Aston Villa de seu compatriota Unai Emery.

O vencedor enfrentará na final a Fiorentina, que eliminou o Club Brugge nesta quarta-feira com um empate em 1 a 1 na Bélgica, após vencer na ida em Florença por 3 a 2.

. Jogos de volta das semifinais da Liga Europa nesta quinta-feira (horário de Brasília):

(16h00) Bayer Leverkusen – Roma

Atalanta – Olympique de Marselha

. Jogos de volta das semifinais da Liga Conferência (horário de Brasília):

Quarta-feira:

Club Brugge – (+) Fiorentina 1 – 1

Quinta-feira:

(16h00) Olympiakos-Aston Villa

(+): classificado para a final

