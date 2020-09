A tempestade Sally se tornou um furacão e ameaça o sul dos EUA

A tempestade tropical Sally se tornou um furacão de categoria 1 no Golfo do México e ameaça os estados americanos do Alabama, Louisiana e Mississippi, informaram meteorologistas nesta segunda-feira(14).

Às 18h GMT(15h BSB), Sally soprava com ventos máximos sustentados de 150 quilômetros por hora e seu olho estava localizado a 260 km a sudeste de Biloxi, Mississippi, de acordo com o National Hurricane Center (NHC), com sede em Miami.

Também nesta segunda-feira, uma depressão tropical no Atlântico tornou-se a tempestade tropical Vicky, o vigésimo sistema que recebeu nome em uma temporada excepcionalmente ativa que produziu tempestades em tempo recorde.

Além de Sally e Vicky, o NHC também monitora o furacão Paulette, a tempestade tropical Teddy, a depressão tropical René e dois outros fenômenos, um deles também no Golfo do México.

Mas Sally é no momento a única que ameaça terra firme. Ele se movimenta lentamente a 11 km /h e deve chegar ao continente na terça à noite ou no início da quarta-feira como um furacão na área da Louisiana, que ainda está se recuperando do impacto do furacão Laura em agosto.

O governador deste estado, John Bel Edwards, disse que Sally poderia afetar a parte sudeste da Louisiana e pediu aos moradores que se preparassem. “Sejam inteligentes e fiquem seguros”, tuitou.

Os governadores do Alabama e Mississippi declararam estado de emergência. Tate Reeves, do Mississippi, disse que o furacão Sally deve atingir a região de Biloxi às 2h locais na quarta-feira.

“As previsões de ondas ciclônicas continuam sendo uma preocupação, podendo chegar a entre 1,5 e 2,4 metros”, escreveu Reeves.

“Continuamos muito preocupados com a quantidade de chuva”, acrescentou, detalhando que algumas áreas podem receber até 50 centímetros de chuva.

A tempestade Sally se formou ao passar pelo sul da Flórida, onde produziu fortes chuvas no fim de semana.

