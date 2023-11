A SpaceX planeja vender ações no próximo mês com avaliação de US$ 150 bilhões

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 23/11/2023 - 4:38 Para compartilhar:

A empresa de capital fechado – cuja unidade de lançamento de satélites Starlink supostamente tem lutado para atingir as metas de lucro apesar do crescimento desenfreado – está planejando lançar uma oferta pública em dezembro avaliando a SpaceX em cerca de US$ 150 bilhões, o mesmo preço que foi atribuído em uma oferta pública de julho, de acordo com relatórios .

A licitação da SpaceX em julho, que arrecadou US$ 750 milhões em dinheiro, segundo a Bloomberg, seguiu-se a um acordo semelhante em janeiro, que também arrecadou US$ 750 milhões, mas com uma avaliação de US$ 137 bilhões .

Os termos dessa licitação representaram um aumento constante desde maio de 2022, quando a SpaceX foi avaliada em US$ 125 bilhões .

O lançamento de uma oferta pública no próximo mês parece confirmar que Musk não está considerando um IPO de curto prazo para sua divisão de satélites Starlink. A Bloomberg informou este mês que Musk estava discutindo um possível IPO da Starlink já no final de 2024.

Musk postou em 15 de novembro em sua plataforma X que os relatos dele considerando um IPO da Starlink são “falsos. ”

Enquanto isso, há razões pelas quais Musk pode não estar buscando um aumento na avaliação da SpaceX.

“Os investidores ainda não têm certeza sobre a direção do Starlink”, disse uma das fontes com conhecimento da licitação, acrescentando que o Starlink é responsável pela maior parte do valor da SpaceX.

A Starlink em 2022 relatou receita de US$ 1,4 bilhão e prejuízo no ano, de acordo com uma matéria do Wall Street Journal de setembro que revelou como a Starlink ficou aquém das expectativas dos investidores.

Em 2015, a SpaceX previu que a Starlink teria 20 milhões de clientes. Em 2022, contava com pouco mais de um milhão.

Musk deu uma visão mais otimista sobre as finanças em uma postagem de 2 de novembro em sua plataforma X.

“Estou entusiasmado em anunciar que a Starlink alcançou um fluxo de caixa de equilíbrio! Excelente trabalho de uma grande equipe. Starlink também é agora a maioria de todos os satélites ativos e terá lançado a maioria de todos os satélites cumulativamente da Terra no próximo ano.”

No entanto, a SpaceX não está planejando aumentar a avaliação na licitação do próximo mês, disseram fontes.

Ao permanecer conservadora, a SpaceX pode atrair investidores sem evitar responder a perguntas incômodas, acrescentaram fontes.

“Na verdade, há confusão”, disse a fonte.

O novo foguete Starship da SpaceX, projetado para viagens à Lua e Marte, decolou do Texas em 18 de novembro e chegou ao espaço antes que o propulsor e a espaçonave fossem perdidos em duas explosões minutos após o vôo de teste.

Porta-vozes da SpaceX e Musk não retornaram ligações.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias