A solidão é tão prejudicial à saúde quanto fumar 15 cigarros por dia, diz OMS

À medida que a pandemia do coronavírus passa para segundo plano, os efeitos da epidemia do vírus isolado continuam a alimentar problemas de saúde física e mental.

A Organização Mundial da Saúde declarou a solidão uma “ameaça premente à saúde”, com riscos tão mortais quanto fumar até 15 cigarros por dia.

“[A solidão] transcende fronteiras e está se tornando uma preocupação global de saúde pública, afetando todas as facetas da saúde, do bem-estar e do desenvolvimento”, disse o Enviado da Juventude da União Africana, Chido Mpemba, ao The Guardian esta semana.

Mpemba e o Cirurgião Geral dos EUA, Dr. Vivek Murthy, são co-presidentes da recém-formada Comissão Internacional de Ligação Social da OMS , uma coligação de 11 importantes defensores da saúde e decisores políticos .

A sua missão de três anos é combater a praga do isolamento acelerada pelas medidas de confinamento durante a pandemia da COVID-19.

No seu anúncio, a OMS afirma que um em cada quatro idosos sofre isolamento social, enquanto 5-15% dos adolescentes experimentam solidão.

A nova comissão da OMS surge na sequência de um novo estudo realizado pela Universidade de Glasgow, na Escócia , que concluiu que não socializar com amigos ou familiares pode aumentar o risco de morte precoce em 39%.

Cerca de 458 mil participantes de meia-idade foram acompanhados durante cerca de 12 anos, com cerca de 33 mil mortes relatadas durante o período de acompanhamento.

A pesquisa, publicada na semana passada na revista BMC Medicine, descobriu que conectar-se com amigos e familiares pelo menos uma vez por mês é muito valioso, enquanto as interações superficiais não parecem reduzir o risco de morte prematura.

“Ao abordar problemas como a solidão e o isolamento social, precisamos de avaliar estas diferentes dimensões, tanto separadamente como em combinação, se quisermos identificar e apoiar aqueles que estão mais isolados na sociedade”, disse Hamish Foster, primeiro autor do estudo e bolseiro de investigação clínica na a Escola de Saúde e Bem-Estar da Universidade de Glasgow, disse em um comunicado.

Por seu lado, a nova comissão da OMS planeia “analisar o papel central que a ligação social desempenha na melhoria da saúde de pessoas de todas as idades e delinear soluções para construir ligações sociais em grande escala”.

“Dadas as profundas consequências sociais e para a saúde da solidão e do isolamento, temos a obrigação de fazer os mesmos investimentos na reconstrução do tecido social da sociedade que fizemos na abordagem de outras preocupações globais de saúde, como o uso do tabaco, a obesidade e a dependência. crise”, disse Murthy em um comunicado.

Estudos demonstraram que ficar sozinho sempre traz o risco de ansiedade, depressão, função imunológica deficiente, problemas cardiovasculares e até encolhimento do cérebro.

O lobo temporal, lobo occipital, cíngulo, hipocampo e amígdala foram encontrados menores em pessoas que tinham menos interação social.

