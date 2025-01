‘A soberania do Brasil precisa ser exercida’, diz Freixo sobre relação com os EUA

O presidente da Embratur (Agência Brasileira de Turismo) e ex-deputado federal, Marcelo Freixo, concedeu entrevista exclusiva ao site IstoÉ durante a 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais, e falou sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos após a eleição de Donald Trump e afirma que a soberania brasileira precisa ser exercida.

Freixo destacou que os EUA têm uma posição importante no mercado de turismo e “só perde para a Argentina no número de visitantes que entram no Brasil”.

No entanto, o presidente da Embratur afirmou que “o Brasil tem soberania e ela precisa ser exercida sempre” e ressalta que o País está aberto para receber turistas, pois, na sua percepção, “é a maioria experiência democrática do mundo. Não só porque é um dos maiores países do mundo, mas é a maior democracia hoje em número de eleitores, participação popular e tem um governo que é para todos”.

Levando isso em consideração, Freixo destaca que a relação Brasil-EUA precisa ser feita respeitando a soberania dos dois países. “O turista norte-americano que nos visita é muito bem-vindo e queremos que venha cada vez mais. Na questão das relações diplomáticas, o MRE (Ministério das Relações Exteriores) toca muito bem”, concluiu.