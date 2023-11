A sete meses de sediar Euro, Alemanha perde amistoso para Áustria

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/11/2023 - 19:52 Para compartilhar:

Com um homem a menos durante 40 minutos, a Alemanha foi batida pela Áustria por 2 a 0 em amistoso nesta terça-feira (21), em Viena, e somou sua sexta derrota em 11 jogos disputados em 2023, o que aumenta a preocupação em torno da equipe a sete meses da Eurocopa de 2024 em casa.

Os austríacos, classificados para o torneio continental, marcaram por meio do volante do Borussia Dortmund Marcel Sabitzer (29′) e do atacante do RB Leipzig Christoph Baumgartner (73′).

O time do técnico Julian Nagelsmann disputou quase todo o segundo tempo com dez jogadores em campo, após a expulsão do atacante do Bayern de Munique Leroy Sané (49′) por um gesto antidesportivo contra o lateral-esquerdo austríaco Philipp Mwene.

Foi o primeiro cartão vermelho para Sané, de 27 anos, em mais de 400 jogos em sua carreira.

“Acho que a expulsão de Leroy resume tudo, a frustração, a decepção”, declarou o capitão da Alemanha, Ilkay Gündogan.

Já em dificuldades no 11 contra 11, os alemães viveram um verdadeiro calvário no segundo tempo.

“Temos muito trabalho pela frente”, comentou Nagelsmann. “Temos que aceitar que temos uma quantidade incrível de trabalho”.

A seleção alemã termina assim um ano de 2023 catastrófico, o pior em matéria de resultados desde 1964, com seis derrotas e apenas três vitórias (contra Peru, França e Estados Unidos), além de dois empates (México e Ucrânia).

A Alemanha será anfitriã da Euro 2024 (14 de junho a 14 de julho). Seus adversários serão conhecidos no dia 2 de dezembro, no sorteio que acontecerá em Hamburgo.

A troca de treinador (Hansi Flick foi demitido em 20 de setembro e substituído por Nagelsmann dois dias depois) não rendeu resultados até o momento, e as dúvidas perseguirão a tetracampeã mundial durante os próximos meses.

