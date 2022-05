‘A Roda do Tempo’: Prime Video anuncia fim das gravações da segunda temporada; veja vídeo

A Amazon Prime Video divulgou recentemente que a segunda temporada da série ‘A Roda do Tempo’ teve suas gravações concluídas. No perfil do Twitter da série foi divulgado um vídeo que mostra as locações, depoimentos dos atores e bastidores das gravações.

A produção é baseada na icônica série de romances de alta fantasia escrita pelo autor americano Robert Jordan entre 1990 e 2013, contando com um total de 14 volumes. É ambientada em um mundo épico e extenso onde a magia existe e apenas algumas mulheres têm permissão para acessá-la. A história segue Moiraine (Rosamund Pike), membro de uma organização feminina incrivelmente poderosa chamada Aes Sedai.





O elenco da série conta com Rosamund Pike e Michael McElhatton. A primeira temporada está disponível no Amazon Prime Video.

Confira: