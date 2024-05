A razão científica pela qual os bebês dizem ‘papai’ antes de ‘mamãe’

Diego Ferroni Diego Ferron - https://istoe.com.br/author/diego/ 28/05/2024 - 1:47 Para compartilhar:

Fazer com que seu bebê te chame de “papai” pode ser desmoralizante para as mães, no entanto, os especialistas dizem que as mães não devem levar isso para o lado pessoal. Essa chamada palavra desencorajadora não é necessariamente indicativa de que o pequeno esteja demonstrando favoritismo para com seus pais.

“Muitas vezes está relacionado ao que os bebês mais ouvem”, disse Stephanie Cohen, fonoaudióloga e autora de “The I Can Say Mama Book”, ao Today sobre a tendência aparentemente de evitar a mãe.

Esta revelação surge no meio de uma enxurrada de vídeos frustrantes que mostram bebês referindo-se às suas mães como “papá”, apesar dos seus melhores esforços.

Em uma compilação de vídeo do TikTok com mais de 1,6 milhão de visualizações , várias mães são vistas dizendo “mamãe” para seus filhos na esperança de que eles imitem sua guardiã, apenas para que o bebê pronuncie desafiadoramente “papai”.

Outro, com 4 milhões de visualizações, mostra uma mãe implorando ao bebê “por favor, diga ‘mamãe’”, fazendo com que a criança responda da mesma maneira. E embora o nome impróprio possa ser doloroso para as mães, há vários motivos pelos quais os bebês podem dizer “papai” antes de “mamãe” que não têm nada a ver com a preferência dos pais. Diane Paul, diretora de questões clínicas em fonoaudiologia da American Speech-Language-Hearing Association, acredita que o bebê no clipe mencionado acima poderia simplesmente estar fazendo uma pergunta, em vez de desafiar as ordens da mãe. “Ela vê a mamãe – então por que perguntar por ela? Isso reflete o uso social apropriado da linguagem, conhecido como pragmática”, teorizou. Enquanto isso, Cohen postulou que os bebês muitas vezes ouvem mais “papai”, já que suas mães tendem a falar mais sobre seus parceiros do que sobre si mesmas. Em alguns casos, o bebê não está se dirigindo a nenhum dos pais, mas sim testando sua boca, de acordo com a fonoaudióloga, que observa que é natural que os bebês emitam sons. “Então, quando um bebê diz ‘mamãe’ ou ‘papai’, o adulto se ilumina e os bebês começam a atribuir um significado a essa palavra… mesmo que o bebê esteja apenas explorando como sua boca funciona”, disse Cohen. Em outras palavras, suas chamadas primeiras palavras poderiam, na verdade, ser um jargão completo. Depois, há a teoria frequentemente contestada de que “papá” é mais fácil de dizer. O lingüista russo Roman Jakobson descobriu que é mais simples para os pequenos pronunciarem “m” (de “mamãe”) porque eles tendem a fazê-lo quando suas bocas estão amamentando uma mamadeira ou um seio. Isto é contestado pelo especialista em linguística Breyne Moskowitz, Ph.D., que postulou que sons nasais como “m” são, inversamente, mais difíceis de pronunciar. De qualquer forma, devido ao reforço positivo, os bebês eventualmente começam a associar “papai” ou “mamãe” ao pai relevante. “Gradualmente, eles começam a entender, por meio de experiências repetidas, que quando ouvem essas palavras (‘mamãe’ ou ‘papai’), significam sua pessoa favorita”, explicou Cohen. “Então, porque percebem que mamãe ou papai respondem quando eles e outras pessoas usam essas sílabas… muitos usam essas palavras com a intenção de se referir ou chamar a atenção de sua mamãe ou papai.” Como alguém consegue que seu orgulho e alegria digam consistentemente “mamãe?” Fazendo da designação sinônimo de diversão e humor.