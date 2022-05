A rainha faz a Inglaterra sorrir novamente

Conhecida por seu clima frio e nublado, a Inglaterra vivia dias de incertezas sobre a saúde de sua pessoa mais importante. A Majestade Real, Rainha Elizabeth. Assim como o tempo na cidade, a atmosfera era de incertezas. Comemorando seu jubileu de platina, o próprio Palácio de Buckingham chegou a informar que a presença da rainha nos eventos públicos seria decidido em cima da hora a depender da saúde da monarca.

No domingo, 15, o céu finalmente se abriu para os ingleses. Sorridente, a rainha de 96 anos desceu do carro carregando uma bengala que a auxiliava em sua locomoção. O evento, era o espetáculo equestre “A Gallop Through History”, que tem a participação de 500 cavalos e 1.300 artistas, em Windsor, que marca a primeira grande celebração do “Jubileu de Platina”.

Essa foi a primeira participação pública de sua majestade desde março. Em outubro de 2021, a saúde da monarca entrou em destaques nas manchetes dos principais tabloides britânicos depois que médicos determinaram repouso absoluto – mesmo ela se negando a fazê-lo para dirigir pela sua propriedade, como ela foi flagrada – e foi anunciado que ela havia passado a noite internada para se submeter a exames que nunca foram explicados.

Desde então, a rainha tem ficado isolada no castelo, um dos motivos do isolamento, claro, continua sendo a Covid-19, e tem cancelado a presença em grandes eventos públicos. O príncipe Charles e seu filho William, que são os próximos na linha de sucessão, são os principais substitutos de vossa majestade.

O mais recente evento que a rainha precisou cancelar participação foi no “discurso do trono”, do qual só não havia participado em duas ocasiões durante os 70 anos de reinado – em suas duas gravidezes – a última delas em 1963. Pela primeira vez, quem fez o discurso no parlamento foi seu filho, Charles. Apesar de ter respeitado o trono de sua mãe e ter se sentado isolado em um menor, foi uma imagem clara do que se espera para o futuro da Inglaterra com ele sendo um rei. Aliás, todo esse sumiço em volta da rainha também é uma preparação para uma transição progressiva das funções monárquicas.

Apesar do clima nublado em cima da saúde da monarca, ela pareceu não se importar nem um pouco com isso no evento. Muito pelo contrário, não se via a rainha sorridente daquele jeito há tempos. Ela se emocionou quando sua neta, Lady Louise Windsor entrou na carruagem de exercícios do falecido príncipe Philip; se orgulhou das procissões com seus próprios cavalos e dizia para os presentes: “Isso é meu”. E riu com algumas piadas feitas sobre o seu desaparecimento das funções públicas.

A rainha Elizabeth continuará celebrando seu jubileu, marcando 70 anos históricos no trono com uma série de eventos antes de terminar com as festividades do fim de semana de 2 a 5 de junho, que se encerra com a tradicional aparição na sacada do Buckingham. Se tudo der certo, e a saúde da monarca cooperar, os ingleses vão poder esperar um céu aberto de sorrisos com a esperança de ver vossa majestade novamente.