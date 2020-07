A queima da fortuna de R$ 3 bilhões de Johnny Deep

O ator Johnny Depp chegou a acumular US$ 650 milhões (mais de R$ 3,1 bilhões) na conta ao longo de sua carreira, mas perdeu todo o dinheiro com seus altos gastos e a má administração financeira de sua equipe, de acordo com informações da Revista Monet.

Segundo a reportagem, a revelação foi feita pelo ator em um tribunal em Londres, como parte do longo processo judicial que envolve o seu divórcio da atriz Amber Heard, que o acusa por relacionamento abusivo – ele nega as acusações.

“Desde o segundo e terceiro ‘Piratas do Caribe’, eu fiz US$ 650 milhões – e esse parece um número absurdo. Quando eu demiti [meu antigo agente], eu recebi a informação de que não só tinha perdido os US$ 650 milhões, mas que estava com US$ 100 milhões no buraco, porque eles não pagaram minhas taxas para o governo por 17 anos”, contou o ator durante o julgamento.

Segundo o jornal DailyMail, parte das dívidas de Depp está relacionada com diversos investimentos imobiliários feitos nos últimos anos – em 2017, ele revelou que gastou mais de 60 milhões de euros (R$ 369 milhões) em propriedades.

