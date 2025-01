‘A Queda de P. Diddy’: série traz depoimentos de vítimas do rapper

Os últimos meses do rapper, compositor e produtor musical P. Diddy, de 55 anos, têm sido na cadeia. Ele aguarda o julgamento das acusações de tráfico sexual e extorsão, dentre outros crimes cometidos nos Estados Unidos.

O músico (cujo real nome é Sean John Combs), responde a pelo menos 30 processos civis. Ele se declara inocente de todas as acusações. O julgamento do caso deve ocorrer no dia 5 de maio.

Mas, bem antes disso, interessados no caso poderão acompanhar a série documental A Queda de P. Diddy, que estreia no dia 1º de fevereiro no serviço de streaming Max e no canal ID.

A série traz relatos exclusivos e imagens de arquivo inéditas, que dão uma visão profunda sobre as graves acusações de comportamento violento e atividades ilegais que cercam o magnata da música.

Para a produção da série documental foram feitas mais de 30 entrevistas, incluindo depoimentos inéditos, como os de D. Woods, integrante do Danity Kane, e Danyel Smith, ex-editora-chefe da Vibe Magazine, que falam a respeito do caso pela primeira vez no documentário.

A Queda de P. Diddy traz ainda depoimentos de vítimas como Rodney ‘Lil Rod’ Jones, ex-produtor do astro, que alega ter sido assediado sexualmente por ele durante a produção de sua obra mais recente, The Love Album, e Thalia Graves, que afirma ter sido violentamente estuprada por P. Diddy em 2001 e ameaçada para manter silêncio.

Estão na série ainda entrevistas com ex-amigos e ex-funcionários do magnata.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.