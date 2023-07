A próxima pandemia pode surgir do suprimento de carne dos EUA, segundo novo relatório

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 24/07/2023 - 6:20 Compartilhe

A próxima pandemia global pode vir dos Estados Unidos. Essa é a mensagem preocupante de um relatório da Harvard Law School e da New York University, examinando como humanos, gado e animais selvagens interagem por lá.

Muitas doenças familiares – e aterrorizantes – se originaram em animais, incluindo HIV/AIDS, Ebola, Zika, gripe pandêmica e COVID-19. Essas chamadas doenças zoonóticas são frequentemente atribuídas à falta de higiene, falta de supervisão do governo ou práticas inseguras nesses locais.

Enquanto os americanos costumam pensar “isso não poderia acontecer aqui”, os regulamentos são tão vagos e as interações tão frequentes, descobriram os pesquisadores, que um vírus ou outro bug contagioso poderia facilmente passar de animais para pessoas nos EUA, provocando um surto mortal.

“Realmente existe essa falsa sensação de segurança e crença infundada de que doenças zoonóticas são algo que acontece em outros lugares”, disse Ann Linder, uma das principais autoras do relatório e diretora associada de política e pesquisa do Brooks McCormick Jr. Animal Law & Policy Program na Harvard Law School. “Na verdade, acho que estamos mais vulneráveis ​​do que nunca em muitos aspectos.”

O relatório, também liderado pelo Centro de Proteção Ambiental e Animal da NYU, destaca várias áreas de vulnerabilidade, incluindo fazendas comerciais onde milhões de animais entram em contato próximo uns com os outros e seus tratadores; o comércio de animais silvestres no qual os animais são importados com poucos ou nenhum controle de saúde; e o comércio de peles em que visons e outros animais são criados para confecção de casacos, com pouca supervisão de segurança.

“Através da globalização, apagamos mares e montanhas e outras fronteiras naturais de doenças”, disse Linder, especialista em direito e política animal. “Estamos misturando animais e patógenos em diferentes continentes e circulando em um ritmo vertiginoso e cada vez maior”.

Cerca de 10 bilhões de animais terrestres são criados nos EUA, um número que está aumentando em cerca de 200 milhões por ano, de acordo com o relatório. Suínos e aves, por exemplo, são criados em maior número nos Estados Unidos do que em qualquer outro lugar do mundo, segundo o relatório, e são os vetores mais prováveis ​​para um surto particularmente letal de gripe.

Representantes da indústria foram rápidos em defender a segurança de suas práticas.

“De acordo com o CDC, a probabilidade de espalhar uma doença aviária para um humano nos Estados Unidos é extremamente rara”, disse Ashley Peterson, vice-presidente sênior de assuntos científicos e regulatórios do Conselho Nacional de Frangos, em comunicado.

Um grupo da indústria de suínos não retornou imediatamente um pedido de comentário.

Trabalhadores em fazendas de suínos e aves são particularmente vulneráveis ​​devido à falta de regulamentação que os proteja, disse Delcianna Winders, professora associada de direito e diretora do Animal Law and Policy Institute da Vermont Law and Graduate School em Royalton.

“Praticamente não há regulamentação da criação de animais nas fazendas. Há regulamentação limitada do matadouro, mas é extremamente inadequada e está piorando”, disse Winders, que não esteve envolvido no relatório, mas pesquisa uma área semelhante. “No momento, o governo federal está desregulamentando o abate, em vez de aumentar a fiscalização”.

Como a indústria de visons e peles maiores não produz alimentos, ela é ainda menos regulamentada, disse Linder.

Um estudo diferente publicado na semana passada em “Proceedings of the National Academy of Sciences” descobriu “que o vison, mais do que qualquer outra espécie cultivada, representa um risco para o surgimento de futuros surtos de doenças e a evolução de futuras pandemias”. Outros estudos mostraram que os visons são suscetíveis ao SARS-CoV-2 , o vírus que causa o COVID-19, e surtos foram detectados em 18 fazendas de visons americanos durante os primeiros dois anos da pandemia. Acredita-se que pelo menos quatro americanos, dois dos quais trabalhavam em fazendas de martas , tenham sido infectados pelos animais.

Challis Hobbs, diretor executivo da Fur Commission USA, um grupo comercial, disse que “afirmamos inequivocamente nosso compromisso com a saúde e a segurança de nossos animais, nossa força de trabalho e as comunidades em que operamos”.

A indústria, trabalhando com o governo federal e agências estaduais, vacinou 95% da população de martas dos EUA a partir do verão de 2021, disse ele. O custo foi totalmente coberto pelos criadores de visons, que também estão ajudando a financiar um projeto de vigilância SARS-CoV-2 em fazendas de visons.

“Apesar das alegações dos defensores dos direitos dos animais”, disse ele, “não há ameaça significativa para o público em geral por parte dos visons cultivados nos Estados Unidos.





Cerca de 220 milhões de animais selvagens vivos são importados para os Estados Unidos todos os anos para animais de estimação e outros fins, muitos sem verificações de saúde ou segurança, disse Linder.

Se alguém quiser trazer um cachorro ou gato para este país, há um processo, disse Linder. “Mas se eu for um importador de vida selvagem e quiser trazer 100 mamíferos selvagens da América do Sul, posso fazer isso com muito pouca regulamentação de qualquer tipo.”

Talvez o primeiro caso de Ebola , que desencadeou o surto na África Ocidental de 2013 a 2016, tenha sido atribuído à carne de caça. É ilegal importar carne de caça para os Estados Unidos, mas não é ilegal importar os mesmos animais vivos de onde vem a carne de caça, disse ela. “Existem grandes lacunas.”

Tanto Linder quanto Winders também destacaram a falta de transparência do setor.

“Muito disso está escondido da vista do público”, disse Winders. “Há tanta coisa que não sabemos porque não estamos monitorando.”

Winders disse que está preocupada com quanto dinheiro o governo gasta subsidiando e protegendo indústrias que ela acredita colocar o público americano em risco. Ela espera que o Congresso aproveite a promulgação deste ano da Lei Agrícola para limitar os subsídios e impor novos regulamentos de segurança às indústrias animais.

“Não vemos a escrita na parede?” Winders perguntou. “Os cientistas estão nos dizendo que há uma ameaça iminente de um surto zoonótico que pode fazer o COVID parecer uma moleza, e ainda estamos apenas ignorando isso, mesmo depois do que passamos nos últimos dois anos”.

