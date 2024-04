Próxima atualização do iOS só será compatível com alguns modelos de iPhone

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/04/2024 - 22:57 Para compartilhar:

A “maior” atualização da Apple em seu sistema operacional deixará os iPhones mais antigos de fora. Espera-se que a atualização do iOS 18, prevista para junho, inclua quatro novos recursos alimentados por inteligência artificial, incluindo grandes modelos de linguagem (LLMS) e um aplicativo generativo de IA chamado iWork.

No entanto, esses recursos só podem funcionar com iPhones que incluem seu poderoso chip A12 Bionic, o que exclui qualquer pessoa que ainda use um iPhone 8 Plus ou modelos anteriores.

Além disso, os usuários da primeira geração da linha SE (Special Edition) da série iPhone de baixo custo, lançada em 2016, também não terão acesso aos recursos atualizados.

Os iPhones mais antigos possuem chips de hardware desatualizados, processadores mais lentos e menos memória que não serão capazes de suportar os recursos de alta potência que acompanham a atualização.

iPhones que não suportam o software iOS 18 também podem perder o acesso a todas as atualizações futuras do iOS.

O chip A12 Bionic da Apple foi incluído pela primeira vez nos modelos iPhone XR e XS, que a empresa sediada em Cupertino, Califórnia, lançou no final de 2018.

Isso significa que além dos iPhones XR e XS, a segunda e terceira gerações dos modelos iPhone SE, bem como todos os smartphones das linhas de modelos iPhone 11, 12, 13, 14 e 15 poderão usufruir dos novos recursos.

Outros recursos do iOS 18 que os usuários esperam incluir novas funções de design da tela inicial que permitirão aos usuários qualificados do iPhone adicionar espaços em branco, linhas e colunas entre aplicativos, de acordo com o site de notícias relacionado à Apple MacRumors.

O Apple Maps poderá oferecer opções de rotas personalizadas que permitirão aos viajantes selecionar as rotas que desejam viajar, em vez de ficarem limitados às opções pré-selecionadas que a Apple oferece, informou MacRumors.

Os rumores de recursos, incluindo uma parceria potencial com o bot Gemini de IA do Google, serão confirmados quando a Apple lançar oficialmente os recursos do iOS 18 durante sua Conferência Mundial de Desenvolvedores, de 10 a 14 de junho.

A WWDC deverá começar com um discurso de abertura – que tradicionalmente revela o novo sistema operacional para iPhone, Mac, iPad, Apple Watch e TV.

Também houve rumores de que os proprietários do recém-lançado fone de ouvido Apple Vision Pro estão em busca de uma atualização do sistema operacional.

Se a parceria Gemini for verdadeira, diz-se que ela permite que usuários de modelos mais recentes de iPhone criem imagens e escrevam ensaios com base em instruções simples, de acordo com o Daily Mail.

A IA também está programada para ser usada para melhorar o Siri, permitindo que o assistente digital forneça respostas mais precisas às consultas.

O aplicativo de mensagens da Apple também incorporará IA para “responder perguntas e completar frases automaticamente”, escreveu Mark Gurman da Bloomberg em seu boletim informativo “Power On”.

“Disseram-me que o novo sistema operacional é visto pela empresa como uma das maiores atualizações do iOS – se não a maior – na história da empresa”, disse Gurman. “Com esse conhecimento, a conferência de desenvolvedores da Apple em junho deverá ser bastante emocionante.”

