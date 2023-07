À PF, Bolsonaro nega plano golpista para gravar Moraes

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 12/07/2023 - 22:31 Compartilhe

Ex-presidente confirmou encontro com senador, mas disse desconhecer ideia de apoiadores para mantê-lo no poder – apesar de print encontrado em seu celular. É a quarta vez que ele depõe às autoridades.Em depoimento prestado pela quarta vez à Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou ter conhecimento de um plano golpista para invalidar as eleições e mantê-lo no poder conforme relatado pelo senador e outrora aliado Marcos do Val (Podemos-ES).

O senador veio a público no início do ano para relatar uma reunião que teria tido com o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e o então presidente para discutir uma ideia: gravar uma conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes para tentar incriminá-lo e anular a votação que sagrou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencedor.

Bolsonaro confirmou que se reuniu com a dupla em 08 de dezembro do ano passado, no Palácio da Alvorada, mas negou ter participado do plano.

"Nada aconteceu no dia, até porque eu não tinha nenhum vínculo com o senhor Marcos do Val. Que eu me lembre, eu nunca tive uma reunião com ele, nunca o recebi em audiência, a não ser talvez em fotografia, que é muito comum entre nós", afirmou a jornalistas na saída da PF.

"Nada foi tratado, não tinha nenhum plano", insistiu Bolsonaro, insinuando que as oitivas seriam uma tentativa de constrangê-lo. "Por que eu ia articular alguma coisa com o senador?"

Questionado sobre o conteúdo da reunião, disse ainda que teria sido para tratar da filiação de senadores ao PL, e que o nome do ministro Moraes sequer teria sido mencionado.

Porém, segundo a coluna da Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, Do Val teria mandado uma mensagem a Moraes após a reunião em que incriminava Silveira e poupava Bolsonaro. O conteúdo dessa conversa com o ministro teria sido depois printado por Do Val e encaminhado a Bolsonaro, que teria reagido com um lacônico: "Coisa de maluco".

Ainda segundo o jornal, o presidente teria dito em depoimento à PF ter ouvido de Silveira que o senador Do Val "teria algo para mexer com a República".

Marcos do Val sob investigação

Do Val é investigado por suspeita de falso testemunho após dar versões diferentes sobre o suposto golpe articulado por Silveira com a conivência do então presidente Jair Bolsonaro (PL), e também por suspeita de obstruir investigações sobre o 8 de janeiro.

Primeiro, o senador afirmou que Bolsonaro tentou coagi-lo a dar um golpe para se manter no poder a despeito da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, a jornalistas, atenuou a acusação dizendo que o ex-presidente teria apenas ouvido a conversa.

Bolsonaro: quarto depoimento à PF e inelegibilidade

Até agora, o ex-presidente já depôs sobre os atos antidemocráticos, sobre as joias da Arábia Saudita e sobre a suspeita de fraudes em certificados de vacinação contra a covid-19. Recentemente, ele foi declarado inelegível por oito anos por promover ataques ao sistema eleitoral brasileiro durante uma reunião com embaixadores estrangeiros.

