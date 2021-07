A pedido de Sampaoli, Olympique de Marselha pode investir em Coutinho Meio-campista de 29 anos não deve seguir no Barcelona para a próxima temporada e pode jogar ao lado do volante Gerson, ex-Flamengo

Sem espaço no Barcelona, o meia Philippe Coutinho pode reforçar o Olympique de Marselha a partir da próxima temporada. De acordo com o jornal francês ‘La Provence’, o técnico Jorge Sampaoli pediu a contratação do jogador à diretoria do clube europeu, que pode investir no atleta brasileiro.

Ainda segundo o veículo, o Olympique de Marselha vai anunciar um grande reforço na próxima semana, e o nome de Philippe Coutinho aparece como um dos mais prováveis. O Barcelona, por sua vez, também tem interesse em liberar o meia para diminuir a folha salarial do elenco para a próxima temporada.

Se concretizada a transferência, Philippe Coutinho jogará ao lado de Gerson, ex-Flamengo, que também foi um pedido pessoal de Jorge Sampaoli. O jornal francês ainda afirma que o Barcelona estaria disposto a aceitar uma proposta de no mínimo de 20 milhões de libras (R$ 140 milhões) pelo jogador.

+ Veja a tabela completa da Eurocopa



Desde que deixou o Liverpool há quatro temporadas, Philippe Coutinho não consegui desempenhar bom futebol. Tanto no Barcelona quanto no Bayern de Munique, o jogador não repetiu os números que teve nos Reds. A equipe de Jurgen Klopp demonstrou interesse em ter o meia de volta, mas nenhuma proposta ainda foi feita.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também