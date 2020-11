A pedido de Felipão, atacante William Pottker é o novo reforço do Cruzeiro

O atacante William Pottker é o novo reforço do time do Cruzeiro. O anúncio foi feito, neste domingo, pelo próprio clube mineiro nas redes sociais. Segundo o comunicado, a contratação foi um pedido do técnico Luiz Felipe Scolari.

Pottker, de 27 anos, assinou contrato por quatro anos. O jogador estava no Internacional, time no qual marcou 26 gols em 108 jogos e se destacou na campanha da equipe gaúcha na Série B de 2017, que culminou com o acesso à Série A de 2018.

Pottker vai se apresentar em Belo Horizonte nos próximos dias, para iniciar os treinamentos. O Cruzeiro ficará com 50% dos direitos do atleta. A negociação, que possui cláusulas de confidencialidade, não envolve gastos financeiros por parte do Cruzeiro.

Natural de Foz do Iguaçu, Pottker iniciou a carreira no Figueirense e ganhou em 2016, quando foi artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, atuando pela Ponte Preta, com 14 gols. Em 2017, ainda com a camisa do time de Campinas, foi considerado o melhor jogador do Campeonato Paulista.

Além de Internacional e Ponte Preta, o atacante acumula experiência no futebol de Portugal e do Japão, onde atuou por Sporting de Braga e Ventforet Kofu, respectivamente.

Veja também