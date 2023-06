Claudia Leitte sobre sexo: ‘A partir dos 40 ganhei uma nova consciência’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2023 - 11:30 Compartilhe

Aos 40 anos de idade, Claudia Leitte, que está casada há 16 anos com Márcio Pedreira, falou sobre a sua vida sexual em entrevista ao jornal Extra.

“Com toda certeza. Não sei se tem algum significado mais profundo, mas a partir dos 40 ganhei uma nova consciência e que me permite explorar mais a minha sexualidade, o meu corpo e o do meu marido. Mas é algo mais profundo que isso. A gente junto é compreensão, diversão, admiração”, disse a cantora.

“Óbvio que passa também pelo tesão, porque se não tem uma pele ali, aquele de olhar e falar, nossa ainda gosto, ainda sinto aquele desejo por essa pessoa, também não rola, né? O amor de verdade te ajuda a superar as fases, porque ninguém fica com aquela paixão, aquela borboleta no estômago voando, aquela coisa hollywoodiana. Mas eu tive várias fases de borboletas com o Márcio. Um dia sem câmera, sem microfone, a gente conversa (risos).”

Leitte diz o que mudou na virada dos 40 anos. “Eu acho que a Bela (a filha caçula de 3 anos) trouxe isso para mim. Eu tinha dois meninos, uma vida meio circense, estava em vários cantos. E ela me fez aterrar. Num momento bem obscuro que foi a pandemia, logo depois dei uma parada, então foi meio esquisito. Mas também acho que muito importante eu passar por isso. Foi um ostracismo forçado para a humanidade e foi difícil para todo mundo. Eu tenho certeza disso. Mas, do meu ponto de vista pessoal, foi a primeira vez em que eu vivi tão intensamente esse dia a dia. Mesmo sendo a minha terceira gravidez.”

“Eu fiz 40 anos no meio da pandemia. E um novo comportamento aflorou em mim. Não foi algo a que me obriguei, encontrei, busquei… Nem busquei nada, foi acontecendo. E hoje me sinto muito leve e segura”, completou.

