A partir do dia 28, Scania no ABC opera três dias por semana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2023 - 8:25 Compartilhe

A Scania vai passar a operar somente três dias por semana a partir de 28 de abril, medida que ocorre pouco depois de a fabricante de caminhões e de ônibus ter encerrado o segundo turno de trabalho na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A maioria das fabricantes de veículos pesados, assim como várias do setor de automóveis, está adotando medidas de corte de produção em razão da queda das vendas.

Todos os 4,5 mil funcionários da empresa, incluindo pessoal da produção e administrativo, terá a jornada de trabalho reduzida sem alterações nos salários, disse o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.







A medida foi aprovada pois, segundo o sindicato, é uma alternativa às demissões. Não há prazo determinada para a semana de três dias de trabalho, pois sua duração será avaliada mensalmente. Também foi decidido que, em julho, haverá dez dias de férias coletivas apenas para o pessoal da produção (cerca de 3 mil funcionários) a partir do dia 10.

No fim de março, a Scania já tinha anunciado o encerramento do segundo turno de trabalho na unidade e os 200 funcionários dessa equipe foram realocados para o primeiro turno.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias