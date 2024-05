A partir de sexta, haverá R$ 1,060 bilhão liberado imediatamente via emendas, diz Costa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 12:39 Para compartilhar:

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a partir de sexta-feira, 10, terá sido liberado R$ 1,060 bilhões via emendas parlamentares. Na terça-feira, 14, segundo o ministro, serão apresentadas medidas voltadas ao apoio dos cidadãos gaúchos que perderam os bens.

“Estamos liberando 100% das emendas dos deputados e senadores. Hoje, o Congresso deve estar votando uma pequena alteração da LDO que libera a emenda Pix” ao Estado, disse o ministro. “Portanto, a partir de amanhã, o número de emendas de senadores e deputados é um número de R$ 1,060 bilhão que estamos liberando imediatamente.”

De acordo com Rui, a maior parte das emendas está concentrada no Ministério da Saúde para ações na área. Segundo ele, a pasta comandada por Nísia Trindade já liberou R$ 63 milhões em recursos emergenciais para municípios do Rio Grande do Sul, que estão em processamento.

O ministro reiterou que os municípios já podem também apresentar quantas casas precisarão de reconstrução ou reparo. Segundo ele, as liberações de recursos já estão em curso e o governo faz reuniões diárias sobre o assunto. “Hoje, as Forças Aéreas começam a fazer lançamento de donativos em lugares isolados”, citou.