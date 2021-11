A partir de segunda-feira, funcionários da Globo que não se vacinarem contra Covid-19 serão demitidos

Em recente comunicado, a Globo institui um novo decreto a todo os funcionários, informando que aqueles que não se vacinarem contra a Covid-19 estarão fora da emissora. As informações são do portal iG.

“De olho no contexto da pandemia e na evolução da vacinação no país, atualizamos algumas orientações para o trabalho na Globo, sempre em linha com a opinião de especialistas no assunto. A vacinação contra a Covid-19 é obrigatória para atuação na Globo. A não vacinação pode resultar no desligamento do colaborador”, anunciou a emissora em comunicado aos funcionários.

A medida entra em vigor a partir de segunda-feira (8). Todos os funcionários deverão apresentar na portaria o comprovante da vacinação. Segundo o iG, nenhuma desculpa será tolerada. Em caso de esquecimento, deverá voltar para buscar. Do contrário, levará falta, com desconto na folha de pagamento.

Saiba mais