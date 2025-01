A novidade da reunião ministerial: avisar Lula sobre problemas

Convocados para a primeira reunião do ano com Lula, na segunda-feira, 20, os ministros terão obrigatoriamente que falar, em um minuto, quais os problemas mais graves de suas pastas. A novidade tem a mão do chefe da Secom, Sidônio Palmeira, que não quer que o Planalto seja pego de surpresa e possa antecipar crises, como a enfrentada esta semana com a norma — e seu recuo — sobre a fiscalização do Pix.

Cada ministro terá cinco minutos para se manifestar. Nos quatro primeiros, devem falar de metas para 2025 e 2026, os anos que Lula tem dito que serão de “colheita” dos feitos do mandato.

O minuto final é para alertar sobre possíveis problemas, as red flags. No caso do Pix, essa bandeira vermelha não foi agitada e o governo acabou engolido por ataques da oposição, por desinformação e pela insegurança da sociedade com novas medidas econômicas.

Mesmo os ministros em férias estão convocados. O encontro é o primeiro com Sidônio oficialmente como ministro.

