A nova pesquisa Quaest sobre anistia e Bolsonaro réu

A Genial/Quaest vai a campo neste final de semana para medir a temperatura no país depois que Jair Bolsonaro foi tornado réu. Será a primeira pesquisa desde que o ex-presidente fez seu protesto em Copacabana; e a expectativa é que mostre como os eleitores estão vendo o processo da tentativa de golpe no STF.

Em dezembro, a Quaest fez um levantamento sobre o tema, em que 48% dos entrevistados afirmaram acreditar que Bolsonaro participou do plano de golpe, contra 34% que o isentaram do crime. Na ocasião, 75% dos eleitores consideraram que as pessoas investigadas na chamada Operação Contragolpe, da PF, deveriam ser condenadas.

Numa pesquisa mais recente, este mês, feita com o operadores do mercado financeiro, 68% dos entrevistados avaliaram que Bolsonaro será preso com o julgamento da ação penal da tentativa de golpe.

Já o Datafolha havia levantado, em dezembro passado, que 62% dos brasileiros é contra a anistia dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, contra 33% que são favoráveis.

