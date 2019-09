A nova bandeira da esquerda

A oposição ao governo prepara um novo movimento contra Jair Bolsonaro: chama-se “Direitos já!”. No fundo, a ideia é tentar lançar uma bandeira popular capaz de reaglutinar a esquerda, que anda meio perdida não é de hoje. O lançamento será no teatro Tuca, em São Paulo. Confirmaram presença no ato o ex-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT-CE), o ex-ministro José Gregori (PSDB-SP), o ex-senador José Aníbal (PSDB-SP), o ex-senador Eduardo Suplicy (PT-SP) e o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT-SP). A julgar pelo público eclético, daí pode surgir tudo. Inclusive nada.