A noiva de MC Kevin não acredita em morte acidental do funkeiro

A advogada Deolane Bezerra, noiva de MC Kevin, morto no dia 16 de maio ao cair do quinto andar de um hotel do Rio de Janeiro, não acredita que a morte do funkeiro tenha sido um acidente. Depois da entrevista ao Fantástico, em que foi apresentado o laudo da perícia técnica com a conclusão de morte acidental, ela perguntou em seu Instagram, o que uma cadeira estava fazendo na sacada do hotel na hora da queda. E arrematou dizendo: “De uma coisa eu tenho certeza, a justiça de Deus não falha e nunca falhará”.

Os amigos MC VK e Jonathan, que também estavam no quarto naquele momento, junto de MC Kevin e da modelo Bianca Dominguez, negaram a versão de que o avisaram que Deolane estava na porta do quarto, o que teria assustado o MC.

No entanto, em entrevista dada ao Domingo Espetacular, Bianca afirmou que os amigos entraram na suíte afirmando que estava chegando alguém.

“Quero frisar que se eu estivesse na quarto, vendo essa cena lamentável, eu ia agarrar, gritar, para tentar impedir a queda”, afirmou Jonathan.

