A música de entrada pode decidir uma luta? DJ Maju Santana destaca importância do momento

admin3 02/09/2022 - 3:45 Compartilhe

Marcante na vida de muitas pessoas, a música tem o papel de inspirar, alegrar um dia triste, ajudar em meio aos problemas, e com os lutadores não é diferente. Ela faz parte dos treinamentos, aquecimentos, e no MMA tem o seu grande momento na hora da entrada dos atletas no cage.

Fã de lutas e também DJ, Maju Santana uniu as duas paixões em uma playlist exclusiva com músicas para lutadores de MMA. Segundo ela, que costuma deixar o público em euforia nas festas, a intenção é fazer o mesmo com os lutadores.

– Cada lutador tem o seu próprio ritual nos momentos que antecedem a luta. Alguns ouvem músicas pesadas para entrar no clima do combate, outros músicas lentas para relaxar a mente. Certo é que, para todos, a caminhada até o cage é um momento bastante marcante, que costuma revelar muito do que se passa na cabeça dos atletas – analisou a DJ Maju Santana, que continuou:

– A música escolhida para embalar a caminhada até o cage influencia diretamente na performance de muitos atletas. Inclusive, existem histórias de lutadores que se recusaram a entrar na arena enquanto a música escolhida não tocava.

Dentre as trilhas sonoras mais marcantes estão a de Anderson Silva com “Ain’t no Sunshine” na versão do rapper DMX; Wanderlei Silva e a animada “Sandstorm”, do DJ finlandês Darude, imortalizada no PRIDE; além do policial do BOPE Paulo Thiago que, no UFC Rio 1, entrou embalado pelo tema do filme “Tropa de Elite”, do grupo Tihuana.

– Sempre gostei muito dos eventos de MMA e da questão de os atletas entrarem com uma música de sua preferência. Algumas delas, como a do Anderson Silva, por exemplo, são históricas. Por isso, estou sempre ligada – disse a DJ Maju Santana, que ainda opinou sobre o papel da música na entrada dos lutadores:

– Essas músicas têm um papel fundamental, tem o poder de decidir a luta. Uma pesquisa que eu li há uns anos mostra que a prática de exercícios ouvindo músicas nos motiva e diminui a percepção de esforço, podendo melhorar a performance. Quando a pessoa fazia exercício usando a música que escolheu, seu desempenho melhorava. E com os lutadores não é diferente – encerrou Maju, que além de DJ, é empresária e influencer, com mais de 740 mil seguidores espalhados por suas redes sociais.

E MAIS:

E MAIS: