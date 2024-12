‘A Mulher da Casa Abandonada’ vai ganhar série documental em 2025; relembre o caso

No último sábado, 7, o Prime Video anunciou, na CCXP24, que “A Mulher da Casa Abandonada”, podcast do jornalista Chico Felitti, será transformado em uma série em 2025. “Quem não ouviu o podcast vai conseguir entender mesmo assim”, disse Felitti no palco.

“Teremos novidades sobre os imbróglios jurídicos, com novos personagens e novas apurações. Fomos atrás dos mistérios dessa mulher e de tudo o que aconteceu depois desse crime”, completou ele na ocasião.

De acordo com Felitti, a série documental contará com elementos inéditos e promete aprofundar ainda mais a história, incluindo novos personagens.

A produção por trás da série realizou novas entrevistas e aprofundou o processo de investigação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

Relembre o caso

Em 2022, o jornalista Chico Felitti lançou o podcast “A Mulher da Casa Abandonada”, produzido em parceria com a Folha de S.Paulo.

Margarida Bonetti, conhecida como “A Mulher da Casa Abandonada”, viveu em um casarão deteriorado no bairro de Higienópolis, uma área nobre de São Paulo. Foragida do FBI, ela voltou ao Brasil após ser acusada, junto com o marido, Renê Bonetti, de manter uma mulher em condições análogas à escravidão nos Estados Unidos por mais de 20 anos. A vítima foi submetida a abusos físicos e emocionais, tendo ossos quebrados e direitos negados. Enquanto Renê foi preso, Margarida escapou e se refugiou na antiga casa dos pais.

Bonetti era uma figura controversa, conhecida por usar uma pomada branca no rosto ao sair de casa e por suas excentricidades. O caso ganhou notoriedade com o podcast, que expôs detalhes chocantes sobre os crimes e a vida da protagonista, gerando enorme repercussão e curiosidade sobre a vida dela nas redes sociais.

O interesse público transformou o casarão em uma atração turística, com pessoas visitando, fotografando e até vandalizando o local. Após o lançamento do podcast, a casa foi alvo de tiros e vandalismo, levando Margarida a abandoná-la, mas sem sucesso. Até hoje, ela segue morando sozinha na residência depredada.

O podcast “A Mulher da Casa Abandonada” foi um verdadeiro sucesso e teve 7 milhões de downloads, superando um milhão de reproduções em seus primeiros quatro episódios, segundo estimativas da Triton compartilhadas na Folha de S. Paulo.

Foto reprodução/divulgação