A ‘moralidade’ do ICL na desinformação do setor

Emerson Kapaz, o presidente do Instituto Combustível Legal (ICL), que reúne associadas de conhecidas distribuidoras de combustíveis do País, está aproveitando, para desinformar a praça, uma corajosa declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que revelou ter o PCC mais de 1.100 postos sob controle em diferentes Estados, principalmente o paulista.

Nas rodas de conversas em Brasília, Rio e São Paulo, quem o ouve diz que Kapaz tenta confundir a figura do devedor de impostos com a do lavador de dinheiro do crime organizado. Em uma atitude considerada ridícula pelos pares, o presidente do ICL não justifica por que muitos desses postos de combustíveis controlados pelo PCC ostentam a marca das filiadas ao ICL e o porquê de elas nunca terem tomado uma atitude sobre o tema.

Nenhuma novidade para quem ficou conhecido em noticiário nacional, no 1º Governo do PT, na máfia das sanguessugas no Ministério da Saúde. Emerson Kapaz foi denunciado pelo Ministério Público Federal por ser um dos líderes de compra fraudulenta de ambulâncias.

O ICL beira o oportunismo no mercado, muita gente sabe disso nos corredores de Brasília. Criado por magnatas da distribuição de combustíveis, a entidade tenta figurar como moralizadora do segmento com o filme queimado por fechar os olhos para o avanço da facção criminosa sobre suas bandeiras, que nada fazem para denunciar o esquema.

Mas a Polícia Federal já sabe muita coisa desses laços bombásticos (literalmente nas ruas), conta uma fonte da Coluna. Tarcísio, um homem sério, não falaria o que falou, em público, da boca para fora.