A moda surrealista de Schiaparelli abre a Semana da Alta-Costura de Paris

Um desfile surrealista de Schiaparelli abriu a Semana de Alta-Costura feminina em Paris nesta segunda-feira (3), em um clima de preocupação devido aos protestos nas ruas, que levaram Céline a cancelar um show.

Com enormes volumes, vestidos em branco, preto, dourados e prateados, Schiaparelli homenageou a reputação de vanguarda que ganhou há um século com suas colaborações históricas, com personagens como Dalí e Man Ray.

Liderada por seu diretor artístico, Daniel Roseberry, a marca propôs um show espetacular diante de celebridades como a rapper Cardi B e as atrizes Gwendoline Christie e Philippine Leroy-Beaulieu, no Petit Palais de Paris.

O objetivo era uma “interpretação surrealista do vestuário feminino cotidiano”, com blusas brancas, gola alta preta e casacos de tamanhos exagerados.

Schiaparelli criou polêmica em seu desfile anterior em Paris, há seis meses, ao apresentar cabeças falsas de animais selvagens, como leões ou tigres, presas aos vestidos dos modelos.

O espetáculo gerou opiniões divididas, inclusive dentro de uma das principais associações de defesa dos animais, a Peta.

A presidente da filial americana, Ingrid Newkirk, considerou-os “fabulosamente inovadores”, enquanto a filial francesa pediu para pensar em animais que “realmente sofreram” no processo de criação de uma peça de roupa.

Os desfiles da Semana de Moda acontecem de segunda a quinta-feira (3 a 6), em Paris e arredores.

Os graves incidentes durante cinco noites consecutivas na grande maioria das cidades francesas, após a morte por disparos de um jovem de 17 anos em Nanterre (norte de Paris), causaram preocupação.

“Exceto uma decisão contrária das autoridades, os desfiles acontecerão de acordo com o planejado”, afirmou a Federação de Alta-Costura e Moda francesa.

Dior tem seu desfile agendado para o meio-dia, assim como o indiano Rahul Mishra e dois estreantes: o americano Thom Browne e o francês Charles de Vilmorin.

Céline cancelou um espetáculo na noite de domingo.

Charles de Vilmorin tem 26 anos e inicia carreira solo depois de ter trabalhado para a marca Rochas.

Até agora, suas duas coleções de alta costura, uma em cores pop e estampas psicodélicas e outra inteiramente em preto, foram reveladas em vídeos durante a crise de saúde.

“Estou muito feliz por ter vivido tudo isso e por fazer meu primeiro desfile”, disse à AFP, em seu apartamento-ateliê na semana passada, enquanto finalizava sua apresentação.

A marca saudita Ashi, que já vestiu a rainha Rania da Jordânia, Penélope Cruz, Diane Kruger e Lady Gaga, é a primeira representante do reino e do Golfo a participar da semana da Alta Costura em Paris, e desfilará na quinta-feira.

