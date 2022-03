A moda é usar tênis com um pé de cada cor

Parece estranho e chama bem atenção, mas a tendência já chegou às ruas. Na fila da sorveteria, por exemplo, pode haver um cliente usando um tênis amarelo no pé esquerdo e um roxo no direito, como esse sujeito da foto acima. Isso é moderno e não, uma loucura.

Marcas conhecidas de sapatos esportivos estão lançando edições limitadas com essa proposta divertida, que começa a ser encampada pelos consumidores. Nike, Puma e Penalty são algumas delas.

Pink, amarelo limão, verde bandeira e laranja estão entre as cores fortes, que foram tendência do verão, tanto nas roupas como nos assessórios. O que se viu na estação foram looks monocromáticos ou com estampas coloridíssimas. No outono, a moda continua no mesmo tom – mais ainda na moda esportiva.

Os estilistas tentaram disseminar a idéia também para os calçados sociais, mas não houve a mesma aderência. Talvez porque sejam assessórios mais formais mesmo. Mas no caso dos tênis, a tendência já tem muitos seguidores por aí. Fique de olho.