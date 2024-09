A moda com Dani Dornellas tem outro “brilho”

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 19/09/2024 - 18:00 Para compartilhar:

O Podmais desta semana recebe Daniela Dornellas, mentora e estrategista de marcas de moda de luxo. Ao lado da apresentadora Mara Ferraz, ela explica questões do mercado fashion, mas para além disso, faz reflexão também da sua vida profissional e pessoal, e traz um alerta: precisamos nos cuidar!

No decorrer do papo leve e super instigante, Dani comenta sobre sua carreira ao longo dos anos. Após se curar de um câncer recente, ela viu que precisava ressignificar sua jornada: “Fui diagnosticada com um câncer, e só assim para eu parar e refletir sobre a minha vida”.

Nome importante no mundo da moda, Dani sempre se dedicou muito ao seu lado profissional, e exerce seu trabalho com maestria.

Empreendedora das marcas mais desejadas do mundo da moda como Glória Coelho, PatBo e Martha Medeiros entre muitas outras, ela reformula estratégias dentro em um plano customizado e exclusivo de acordo com as necessidades do seu negócio, a partir do diagnóstico da anamnese inicial, para corrigir e/ou criar uma gestão sistêmica, nos pilares da comunicação, produtos e processos.

Assim, Dani potencializa a força da mulher empreendedora, mostrando que é possível equilibrar de forma saudável, a sua vida pessoal e profissional.

Se emocione e se inspire nesse papo instigante! Assista ao episódio completo no Youtube.