A mestra de Yoga Cristiane Cury, fala sobre a experiência mágica que é viajar para a Índia

O Dimensões desta semana conversa com a instrutora de yoga e terapeuta holística Cristiane Cury. A paulistana já viajou para mais de 40 países, tendo morado na África do Sul, Alemanha, Suíça e Índia.

Cury se formou em administração de empresas pela FGV – SP, mas sua mente e alma sempre estiveram voltados para o lado espiritual. Em 1996 foi morar sozinha na Índia, quase como um chamado. Lá se aprofundou na cultura indiana e nas terapias holísticas hindus.

A terapeuta sempre quis viver novas experiências e se abrir a novas culturas: “Foi muito especial, cheguei sozinha em dezembro, reservei um hotel em Mumbai. A viagem até lá demorou seis horas, mas eu estava muito pronta para aquilo”.

Lá na Índia, Cristiane se aprofundou na filosofia de um dos maiores gurus indianos, Osho Rajneesh, que pregava a busca da liberdade pela meditação.

Atualmente lidera grupos de viagens pela Índia, passando por diversos pontos importantes e especiais do país. “Nas viagens, vou criando roteiros de acordo com o que as pessoas querem, pelos interesses. Tenho linhas mais espirituais e linhas mais culturais”.

Cristiane nos leva a uma viagem ao mundo espiritual e sobre como essa abertura da alma e da mente, podem ser fundamentais para uma vida leve e preenchida de amor.